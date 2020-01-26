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США отреагировали на обстрел посольства в Ираке

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Госдеп США призвал власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов.
Полицейские возле посольства США в Багдаде (архивное фото)
Полицейские возле посольства США в Багдаде (архивное фото)

США призвали Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов. Об этом заявил представитель пресс-службы Госдепартамента, передает CNN.

Так он прокомментировал атаку на диппредставительство США в Багдаде, в результате которой ракеты упали непосредственно на территории посольства.

"Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - заявил дипломат.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.

Напомним, 21 января посольство США в Ираке подверглось обстрелу. В "зеленой зоне" Багдада, вблизи посольства США, упали ракеты.

Предыдущий обстрел посольства произошел 5 января. Сообщалось о пострадавших среди гражданских, так как одна из ракет попала в жилое здание рядом с посольством.

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Теги: Ирак, США, посольство, Багдад, обстрел, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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