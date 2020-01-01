В Китае прогремел взрыв в больнице

Полицейские нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

В Гонконге в медицинском центре Caritas произошел взрыв. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Из медучреждения спасатели эвакуировали около 20 пациентов. Прибывшие на место полицейские нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

В больнице сообщили, что услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.

Напомним, что на предприятии в США прогремел мощный взрыв. Взрывная волна выбила окна и двери в здании, однако причина взрыва пока неизвестна.

Также сообщалось, что в Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники. В результате инцидента погибли два человека: мужчина и женщина. Также есть пострадавший, который получил сильные ожоги.

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