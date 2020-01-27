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В Афганистане разбился военный самолет США - СМИ

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В "Талибане" заявляют, что сбили американский военный самолет. В США пока информацию не комментируют.
Подтверждения сбития американского самолета нет
Подтверждения сбития американского самолета нет
aviationnews.eu

В афганской провинции Газни мог потерпеть крушение самолет ВВС США. Об этом сообщает в понедельник, 27 января, телеканал TOLOnews.

Издание опубликовало видео с места крушения, согласно которому опознавательные знаки на правом двигателе самолета указывают, что борт принадлежал ВВС США. При этом отмечается, что "официального подтверждения того, что это видео имеет отношение к авиакатастрофе в провинции Газни, нет".

В то же время, в террористической группировке "Талибан", которая контролирует территорию, где упал самолет, заявили о своей причастности к случившемуся. СМИ исламистов заявляют, что самолет был сбит.

По их данным, на борту воздушного судна находились пять человек, включая двух пилотов.

По данным немецкого репортера Джулиана Репке, в Афганистане был сбит американский военный самолет Bombardier E-11A.

В США пока информацию не комментируют.

 

Изначально сообщалось, что самолет принадлежал авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но национальный авиаперевозчик отрицает эту информацию.

 

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Теги: авиакатастрофа, Афганистан, США, самолет, Талибан, военные
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Источник: korrespondent.net

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