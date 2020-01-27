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В США из-за пожара пропали без вести больше десятка человек

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Масштабный пожар охватил причал озера, из-за чего загорелись лодки. Пропавшими без вести считаются семь человек.

 

 
В США в штате Алабаме в городе Скоттсборо произошел пожар на причале на озере Гантерсвилль, в результате чего сгорело много лодок, сообщил представитель пожарного департамента, пишет в понедельник, 27 января, АР.
 
Отмечется, что семь человек пропали без вести и еще семь госпитализированы. Есть погибшие, но их количество пока что неизвестно.
 
Сгорели не меньше 35 судов - в основном, лодки, приспособленные под жилье.
 
Пожар начался ранним утром в понедельник.
 

 

 
Агентство по управлению в экстренных ситуациях округа Джексон призвало жителей Скоттсборо не пытаться приблизиться к месту пожара по суше или по воде.
 
Напомним, в Венесуэле более 10 человек погибли при пожаре на плантации. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали.
 
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Теги: США, пожар, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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