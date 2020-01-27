В США из-за пожара пропали без вести больше десятка человек

Масштабный пожар охватил причал озера, из-за чего загорелись лодки. Пропавшими без вести считаются семь человек.

В США в штате Алабаме в городе Скоттсборо произошел пожар на причале на озере Гантерсвилль, в результате чего сгорело много лодок, сообщил представитель пожарного департамента, пишет в понедельник, 27 января, АР.

Отмечется, что семь человек пропали без вести и еще семь госпитализированы. Есть погибшие, но их количество пока что неизвестно.

Сгорели не меньше 35 судов - в основном, лодки, приспособленные под жилье.

Пожар начался ранним утром в понедельник.

Breaking. Deadly fire in Scottsboro at Lake Guntersville in Jackson Co. 35 boats destroyed

A lot are house boats

7 people sent to hospital - they jumped off boats and the dock

7 people unaccounted for

17* agencies involved. Photo courtesy of viewer. @WAAYTV pic.twitter.com/32ctyKonCS — Pat Simon WAAY 31 News (@PatSimonWAAY31) January 27, 2020

Агентство по управлению в экстренных ситуациях округа Джексон призвало жителей Скоттсборо не пытаться приблизиться к месту пожара по суше или по воде.

Напомним, в Венесуэле более 10 человек погибли при пожаре на плантации. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали.