В США из-за пожара пропали без вести больше десятка человек

Отмечется, что семь человек пропали без вести и еще семь госпитализированы. Есть погибшие, но их количество пока что неизвестно.

Сгорели не меньше 35 судов - в основном, лодки, приспособленные под жилье.

Пожар начался ранним утром в понедельник.

Breaking. Deadly fire in Scottsboro at Lake Guntersville in Jackson Co. 35 boats destroyed

A lot are house boats

7 people sent to hospital - they jumped off boats and the dock

7 people unaccounted for

17* agencies involved. Photo courtesy of viewer. @WAAYTV pic.twitter.com/32ctyKonCS