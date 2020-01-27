Коронавирус: Трамп предложил Китаю помощь

США предложили Китаю помощь в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Китаем касательно этого вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы начеку. Мы предложили Китаю и президенту Си любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!" - написал Трамп в Twitter.

На данный момент число подтвержденных в Китае случаев заболевания превысило 2,8 тысяч, число летальных исходов составляет 81.

Власти Китая выделили на сдерживание распространения коронавируса 8,74 млрд долларов.