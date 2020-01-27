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Коронавирус: Трамп предложил Китаю помощь

Комментариев: 2
Китайские власти выделили почти девять миллиардов долларов на сдерживание распространения коронавируса.
Коронавирус: Трамп предложил Китаю помощь

США предложили Китаю помощь в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Китаем касательно этого вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы начеку. Мы предложили Китаю и президенту Си любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!" - написал Трамп в Twitter.

На данный момент число подтвержденных в Китае случаев заболевания превысило 2,8 тысяч, число летальных исходов составляет 81.

Власти Китая выделили на сдерживание распространения коронавируса 8,74 млрд долларов.

 

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Теги: вирусы, США, Китай, Трамп, Дональд Трамп, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Qr_со_смыслом    27.01.2020, 18:27
Оценка:  -1
Qr_со_смыслом
за месяц 81 человек умер в Китае с населением в 1,5 миллиарда!!! Паника на весь мир.
А вот у нас в стране в день погибает в ДТП около 10 человек 300 за месяц!!! и это в стране с населением в 40 миллионов.
Вопрос, почему правительству плевать на это? Разве мы может так швыряться людьми?
Qr_со_смыслом    27.01.2020, 18:30
Оценка:  -1
Qr_со_смыслом
Китайские смерти от пневмонии в принципе являются статистической погрешностью. Там гораздо больше умирает от пневмонии гриппа без всяких "модных коронавиросов".
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