Коронавирус: Трамп предложил Китаю помощь
Китайские власти выделили почти девять миллиардов долларов на сдерживание распространения коронавируса.
США предложили Китаю помощь в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Мы поддерживаем тесные контакты с Китаем касательно этого вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы начеку. Мы предложили Китаю и президенту Си любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!" - написал Трамп в Twitter.
На данный момент число подтвержденных в Китае случаев заболевания превысило 2,8 тысяч, число летальных исходов составляет 81.
Власти Китая выделили на сдерживание распространения коронавируса 8,74 млрд долларов.
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А вот у нас в стране в день погибает в ДТП около 10 человек 300 за месяц!!! и это в стране с населением в 40 миллионов.
Вопрос, почему правительству плевать на это? Разве мы может так швыряться людьми?