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Китай вернет из-за границы жителей провинции Хубэй

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Для возвращения жителей провинции Хубэй на родину будут направлены гражданские чартерные рейсы.
Число жертв коронавируса стремительно растет
Число жертв коронавируса стремительно растет

Власти Китая приняли решение о возвращении на родину находящихся за рубежом жителей провинции Хубэй, где произошла вспышка вызванной новым типом коронавируса инфекции, сообщается в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
 
Данное решение объясняется трудностями, с которыми сталкиваются жители провинции, в особенности города Ухань, заграницей.
 
Для возвращения жителей провинции в Китай будут направлены гражданские чартерные рейсы, которые доставят их в Ухань.

Напомним, что от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

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Теги: вирусы, Китай, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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