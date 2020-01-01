Китай вернет из-за границы жителей провинции Хубэй
Для возвращения жителей провинции Хубэй на родину будут направлены гражданские чартерные рейсы.
Власти Китая приняли решение о возвращении на родину находящихся за рубежом жителей провинции Хубэй, где произошла вспышка вызванной новым типом коронавируса инфекции, сообщается в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
Данное решение объясняется трудностями, с которыми сталкиваются жители провинции, в особенности города Ухань, заграницей.
Для возвращения жителей провинции в Китай будут направлены гражданские чартерные рейсы, которые доставят их в Ухань.
Напомним, что от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.
Напомним, что от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
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