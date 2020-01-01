В центре Лондона сожгли флаг Евросоюза

Мужчина, завернутый в флаг Великобритании, сжег флаг Евросоюза у Даунинг-стрит в центре Лондона.

В Лондоне возле Даунинг-стрит сторонники Brexit сожгли флаг Европейского Союза за несколько часов до выхода Великобритании из блока. Об этом сообщает Reuters.

В это время другие сторонники Brexit высмеивали людей, которые поддерживают членство в ЕС.

Около 200-300 сторонников ЕС шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.

Полиция сформировала линию, чтобы разделить две группы.

Сторонники Brexit пели "Позор тебе, позор тебе", "Лузеры, лузеры" и "Пока, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne – эту песню принято выполнять на прощание.

Ранее лидеры ЕС заявили, что после выхода Британии Евросоюз останется уникальным и самым оптимистичным проектом в современной истории.

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