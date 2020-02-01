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В Испании подтвержден первый случай заражения коронавирусом

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Вирус выявлен у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике острова Гомера.
В Испании зафиксировали первый случай коронавируса
В Испании зафиксировали первый случай коронавируса
В Испании выявили первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщило в Twitter министерство здравоохранения королевства.
 
Отмечается, что пациент находится на острове Гомера (автономное сообщество Канарские острова).
 
Ранее власти Канарских островов информировали, что пять человек, которые проживали в одном доме, были доставлены в больницу на острове с подозрением на коронавирус.
 
Двое из них в Германии вступали в контакт с пациентом, у которого была диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV. Немецкие коллеги предупредили испанских медиков, после чего туристы были отправлены под карантин.
 
Ранее сообщалось, что США вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Иностранным гражданам, которые недавно побывали в Китае, будет отказано во въезде.
 
Напомним, впервые вирус 2019-nCoV обнаружили в китайском городе Ухань. Помимо КНР и Испании, заболевание выявлено в 22 странах.
 

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Теги: Испания, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сливной-Бачок    01.02.2020, 03:44
Оценка:  +22
Сливной-Бачок
В Кацапии уже подтверждены заражение Коронавирусом у двоих людей.
Надеюсь, Один Путин,другой, Медведев.
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