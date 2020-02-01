В Испании подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Вирус выявлен у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике острова Гомера.

В Испании выявили первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщило в Twitter министерство здравоохранения королевства.

Отмечается, что пациент находится на острове Гомера (автономное сообщество Канарские острова).

Ранее власти Канарских островов информировали, что пять человек, которые проживали в одном доме, были доставлены в больницу на острове с подозрением на коронавирус.

Двое из них в Германии вступали в контакт с пациентом, у которого была диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV. Немецкие коллеги предупредили испанских медиков, после чего туристы были отправлены под карантин.

Ранее сообщалось, что США вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Иностранным гражданам, которые недавно побывали в Китае, будет отказано во въезде.

Напомним, впервые вирус 2019-nCoV обнаружили в китайском городе Ухань. Помимо КНР и Испании, заболевание выявлено в 22 странах.

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