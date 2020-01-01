Трамп отменил запрет Обамы на противопехотные мины

"Исходя из твердой приверженности гарантировать способность наших вооруженных сил противостоять любым угрозам, президент США Дональд Трамп отменяет введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин за пределами Корейского полуострова", - заявили в американской администрации.

Как отметили в Минобороны США, "подобные ограничения ставят вооруженные силы в ущербное положение в ходе конфликта".

"Политика заключается в том, чтобы разрешить в исключительных обстоятельствах использовать нестойкие наземные мины, которые снижают непреднамеренный ущерб для гражданских лиц и сил партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2014 года президент США Барак Обама принял решение отказаться от использования противопехотных мин за исключением Корейского полуострова в соответствии с положениями Оттавского договора.

Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, а также уничтожение запасов.