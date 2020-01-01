Трамп отменил запрет Обамы на противопехотные мины
Ограничение распространялось на использование противопехотных мин во всем мире за исключением Корейского полуострова.
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в пятницу, 31 января.
"Исходя из твердой приверженности гарантировать способность наших вооруженных сил противостоять любым угрозам, президент США Дональд Трамп отменяет введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин за пределами Корейского полуострова", - заявили в американской администрации.
Как отметили в Минобороны США, "подобные ограничения ставят вооруженные силы в ущербное положение в ходе конфликта".
"Политика заключается в том, чтобы разрешить в исключительных обстоятельствах использовать нестойкие наземные мины, которые снижают непреднамеренный ущерб для гражданских лиц и сил партнеров", - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2014 года президент США Барак Обама принял решение отказаться от использования противопехотных мин за исключением Корейского полуострова в соответствии с положениями Оттавского договора.
Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, а также уничтожение запасов.
Документ был подписан в 1997 году и с тех пор к Конвенции присоединились более 160 государств.
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