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Трамп отменил запрет Обамы на противопехотные мины

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Ограничение распространялось на использование противопехотных мин во всем мире за исключением Корейского полуострова.
В США сняли запрет на использование противопехотных мин
В США сняли запрет на использование противопехотных мин
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в пятницу, 31 января.
 
"Исходя из твердой приверженности гарантировать способность наших вооруженных сил противостоять любым угрозам, президент США Дональд Трамп отменяет введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин за пределами Корейского полуострова", - заявили в американской администрации.
 
Как отметили в Минобороны США, "подобные ограничения ставят вооруженные силы в ущербное положение в ходе конфликта".
 
"Политика заключается в том, чтобы разрешить в исключительных обстоятельствах использовать нестойкие наземные мины, которые снижают непреднамеренный ущерб для гражданских лиц и сил партнеров", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в сентябре 2014 года президент США Барак Обама принял решение отказаться от использования противопехотных мин за исключением Корейского полуострова в соответствии с положениями Оттавского договора.
Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, а также уничтожение запасов.
 
Документ был подписан в 1997 году и с тех пор к Конвенции присоединились более 160 государств.

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Теги: США, Белый Дом, мины, Трамп, Дональд Трамп, армия США
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Источник: korrespondent.net

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