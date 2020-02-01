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Коронавирус: в Китае собрали $1,5 млрд пожертвований

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Четверть суммы пожертвовали крупные китайские корпорации и местный бизнес. Джека Ма выделил 14,4 млн на разработку вакцины.
Коронавирус: в Китае собрали $1,5 млрд пожертвований

В Китае собрали почти полтора миллиарда долларов добровольных пожертвований на борьбу с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Как пишет ChinaNews, благотворительный альянс Китая зарегистрировал более 10 млрд юаней пожертвований.

Отмечается, что 22% от этой суммы предоставили китайские компании и представители местного бизнеса. Особый вклад внесли такие корпорации, как Alibaba, Baidu и Tencent.

Как уточнили в альянсе, все благотворительные средства поступают "с учетом местного законодательства на абсолютно прозрачной основе".

По последним данным, в Китае жертами нового коронавируса стали 259 человек, 243 человека выписаны из больниц, более 11,7 тысячи человек инфицированы.

Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

 

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Теги: вирусы, благотворительность, Китай, пневмония, пожертвования, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Владимир2003    01.02.2020, 16:17
Оценка:  0
Владимир2003
Хана алибабе и алиэкспресу
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