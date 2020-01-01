Кулеба рассказал о пользе Brexit для Украины

После Brexit стороны будут иметь торговую сделку. При этом Украина предоставит Британии "больше гибкости в вопросах поддержки".

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Brexit принесет преимущества отношениям Украины и Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя выход Британии из ЕС.

"Я думаю, что Brexit, в конце концов, пойдет на пользу и Британии, и ЕС, и нашим отношениям с Британией. У нас будет нормальная торговая сделка, а они будут иметь больше гибкости в вопросах поддержки Украины", - считает вице-премьер.

Он добавил, что Британия даже за пределами ЕС остается большим другом и партнером Украины.

Кулеба также выразил оптимизм по поводу пути Украины в ЕС на фоне Brexit. "Британии все говорили: не выйдете. Нам все говорят: не войдете. Но им удалось. Нам тоже удастся", - отметил он.

Сразу после Brexit вступил в силу переходный период , рассчитанный до 31 декабря 2020 года. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.