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Президент Ирака назначил нового премьера

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Мохаммед Тауфик Аллави будет руководить страной до проведения досрочных выборов. У него есть месяц для формирования нового правительства.
В Ираке новый премьер
В Ираке новый премьер

Президент Ирака Бархам Салих назначил новым премьер-министром Мохаммеда Тауфика Аллави. Таким образом, был положен конец более чем двум месяцам неопределенности с главой правительства, сообщает Радио Свобода.

Мохаммед Тауфик Аллави будет руководить страной до проведения досрочных выборов. У него есть месяц для формирования нового правительства.

Новый премьер уже заявил, что подаст в отставку, если политические блоки будут пытаться навязывать ему кандидатов в различные министерства.

Как известно, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. 
 
На днях СМИ узнали, что при обстрелах пострадали не менее 64 американских военных.
 

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Теги: Иран, президент, премьер-министр, назначение
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Источник: korrespondent.net

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