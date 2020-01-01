Президент Ирака назначил нового премьера
Мохаммед Тауфик Аллави будет руководить страной до проведения досрочных выборов. У него есть месяц для формирования нового правительства.
Президент Ирака Бархам Салих назначил новым премьер-министром Мохаммеда Тауфика Аллави. Таким образом, был положен конец более чем двум месяцам неопределенности с главой правительства, сообщает Радио Свобода.
Мохаммед Тауфик Аллави будет руководить страной до проведения досрочных выборов. У него есть месяц для формирования нового правительства.
Новый премьер уже заявил, что подаст в отставку, если политические блоки будут пытаться навязывать ему кандидатов в различные министерства.
Как известно, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
На днях СМИ узнали, что при обстрелах пострадали не менее 64 американских военных.
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