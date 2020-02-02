Меган Маркл научит женщин выходить замуж во второй раз

Жена принца Гарри после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах.



Супруга британского принца Гарри Меган Маркл станет наставником в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах, сообщает Супруга британского принца Гарри Меган Маркл станет наставником в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах, сообщает Рage six

По словам близкого к съемочной группе источника, речь идет о шоу I Do, Redo, где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.

В шоу жена принца Гарри будет помогать невестам вступить в новый брак. Гонорар Маркл за день съемок в шоу составит 588 долларов.



Напомним, Меган Маркл ранее была была замужем за американским кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Они прожили в браке два года. Через пять лет после развода Маркл вышла замуж за принца Гарри. 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми. Супруги уехали в Канаду. Меган Маркл обвинили в разрушении королевской семьи. Кроме того, порносайт предложил Маркл "творческую" работу.

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