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Меган Маркл научит женщин выходить замуж во второй раз

Комментариев: 1
Жена принца Гарри после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Getty

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл станет наставником в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах, сообщает Рage six.
 
По словам близкого к съемочной группе источника, речь идет о шоу I Do, Redo, где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
 
В шоу жена принца Гарри будет помогать невестам вступить в новый брак. Гонорар Маркл за день съемок в шоу составит 588 долларов.
 
Напомним, Меган Маркл ранее была была замужем за американским кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Они прожили в браке два года. Через пять лет после развода Маркл вышла замуж за принца Гарри.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми. Супруги уехали в Канаду.

Меган Маркл обвинили в разрушении королевской семьи. Кроме того, порносайт предложил Маркл "творческую" работу.

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Теги: королевская семья Британии, свадьба, реалити-шоу, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сливной-Бачок    02.02.2020, 04:00
Оценка:  +10
Сливной-Бачок
Уберите эту шалавы с новостей. Всё что она может научить, это как спорить и изнасиловать глупого Гарри, и как потерять Королевские привилегии за 3 месяца.
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