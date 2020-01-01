В Канаде при стрельбе в жилом доме погибли три человека

Инцидент произошел во время вечеринки на 32 этаже в арендованной квартире. Все погибшие – молодые мужчины.

В канадском городе Торонто произошла стрельба в многоэтажном жилом доме, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли и еще двое получили ранения. Об этом накануне сообщил телеканал CTV.

По данным местной полиции, инцидент произошел во время вечеринки на 32 этаже в арендованной квартире. Правоохранители обнаружили на месте происшествия тела двух мужчин, погибших от пулевых ранений. Третьего мужчину с ранениями доставили в больницу, где он позже умер. Все погибшие – молодые мужчины в возрасте 19, 20 и 21 год.

Также госпитализированы двое пострадавших, один из них получил тяжелые ранения. Второй сейчас сотрудничает со следствием.

Полиция ищет свидетелей происшествия, чтобы установить причастных к стрельбе. На месте обнаружены два орудия убийства.

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба во время похорон в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. Тогда погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.

Напомним, в результате стрельбы на Гавайских островах погибли двое полицейских и еще один был ранен.

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