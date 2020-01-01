Сурок Фил предсказал раннюю весну

День сурка принес благоприятные вести для американцев: весна в 2020 году наступит рано.

Сурок Фил в 2020 году пообещал раннюю весну

Сурок по кличке Фил из Пенсельвании, ежегодно предсказывающий приход весны, "спрогнозировал" американцам раннюю весну в 2020 году, пишет AP 2 февраля.

По традиции, сурок должен вылезти из норы и отреагировать на свою тень: если он ее заметит, испугается и спрячется обратно, значит, впереди долгие холода. Если нет - весна придет рано.

EPA

Такое же предсказание сделал один из сурков в Нью-Йорке.

Накануне украинский сурок Тимка III спрогнозировал затяжную весну. Традиционный "прогноз" состаялся 1 февраля на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина.

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