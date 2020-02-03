Посол Британии отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт сообщила, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в 2018 году в британском городе Солсбери, живы, но место их пребывания не раскрывается. Об этом дипломат заявила в интервью газете Коммерсант, которое было опубликовано 3 февраля.
Напомним, в марте 2018 года на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.
Лондон уверен в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.
При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.
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