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Посол Британии отказалась назвать страну пребывания Скрипалей

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Местонахождение Сергея и Юлии Скрипаль не раскрывается в их же интересах, подчеркнула представитель Соединенного Королевства в России.
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт
gov.uk

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт сообщила, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в 2018 году в британском городе Солсбери, живы, но место их пребывания не раскрывается. Об этом дипломат заявила  в интервью газете Коммерсант, которое было опубликовано 3 февраля.

"Конечно, они (Скрипали - ред.) живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", - отметила Броннерт.
 
При этом она отказалась ответить, находятся ли Скрипали именно в Великобритании, сославшись на то, что не может комментировать подобные вопросы.
 
По словам дипломата, британская сторона хочет, чтобы фигуранты дела Скрипалей предстали перед судом, а пока этого не произойдет, расследование будет продолжаться.
 
Броннерт подчеркнула, что собранные и обнародованные британскими властями улики "совершенно точно убедили многих британцев и многих наших партнеров за рубежом".
 
"Теперь мы хотели бы, как я и говорила, решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово", - добавила она.

Напомним, в марте 2018 года на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. 

Лондон уверен в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Теги: Россия, Британия, посол, отравление, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    03.02.2020, 05:41
Оценка:  0
Колишній-східняк
У советской власти дл-и-и-и-инная рука.
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