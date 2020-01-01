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В Китае спрогнозировали пик распространения коронавируса

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Эпидемия не достигнет общенационального уровня и останется локальной, прогнозируют эксперты.
В Китае коронавирусом заразились более 17 тысяч человек
В Китае коронавирусом заразились более 17 тысяч человек
Синьхуа

Пик распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае настанет через 10-14 дней. Такой прогноз озвучил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает ТАСС в понедельник, 3 февраля.

"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней. Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения – нельзя ослаблять бдительность", – сказал он.

Чжун Наньшань добавил, что "на данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста", однако, по прогнозам китайских специалистов, "эпидемия не достигнет общенационального уровня и останется локальной".

По последним данным, в Китае жертвами коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. За последние сутки скончались 57 человек и было установлено 2829 новых случаев заболевания.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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Теги: вирусы, эпидемии, Вирус, Китай, эпидемия, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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