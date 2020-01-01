Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

Вирусом 2019-nCoV в Китае заразились 16 иностранцев. Об этом заявила в понедельник, 3 февраля, представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС .

"По данным соответствующих ведомств, на 2 февраля вызванная коронавирусом пневмония диагностирована у 16 иностранных граждан в Китае. Из них двое уже выписаны из медучреждений, еще 14 проходят лечение, их состояние стабильно", - указала она.

Дипломат отметила, что в КНР не видят оснований для введения против страны ограничительных мер в области туризма и торговли.

В МИД КНР также отметили, что власти США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением пневмонии. Официальный представитель ведомства назвала действия американской стороны плохим примером.

"Правительство США до сих пор не оказало нам какой-либо существенной помощи, однако оно было первым, кто эвакуировал сотрудников своего посольства, и первым, кто ввел запрет на въезд иностранцам, посещавшим Китай", - сказала Хуа Чуньин.

По последним данным, в Китае жертвами коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. За последние сутки скончались 57 человек и было установлено 2829 новых случаев заболевания.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.