Теракт в Лондоне: ИГИЛ взяло на себя ответственность

Боец "Исламского государства" совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции.

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 3 февраля.

Отмечается, что о причастности джихадистов к теракту в Лондоне сообщило приближенное к организации информационное агентство Amaq. При этом никаких доказательств ИГИЛ не предоставило.

"Вчера совершивший теракт в районе Стретем на юге Лондона боец "Исламского государства" совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля в Лондоне на Стрэтэм Хай Роад мужчина с ножом ранил двух человек и был застрелен полицией.

Позже в Скотланд-Ярде происшествие объявили терактом, который связан с исламизмом. Преступление совершил 20-летний Судеш Амман, недавно вышедший из тюрьмы. В момент преступления за ним велась слежка, что позволило предотвратить жертвы.

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