Теракт в Лондоне: ИГИЛ взяло на себя ответственность
Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 3 февраля.
Отмечается, что о причастности джихадистов к теракту в Лондоне сообщило приближенное к организации информационное агентство Amaq. При этом никаких доказательств ИГИЛ не предоставило.
"Вчера совершивший теракт в районе Стретем на юге Лондона боец "Исламского государства" совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции", – говорится в сообщении.
Напомним, 2 февраля в Лондоне на Стрэтэм Хай Роад мужчина с ножом ранил двух человек и был застрелен полицией.
Позже в Скотланд-Ярде происшествие объявили терактом, который связан с исламизмом. Преступление совершил 20-летний Судеш Амман, недавно вышедший из тюрьмы. В момент преступления за ним велась слежка, что позволило предотвратить жертвы.
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