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Глава ВОЗ о коронавирусе: Нет причин для паники

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На данный момент опасность вируса не так высока, поэтому не стоит паниковать, но принять меры предосторожности не помешает, говорит Гебрейесус.
Паниковать из-за китайского вируса не стоит, считает глава ВОЗ
Паниковать из-за китайского вируса не стоит, считает глава ВОЗ
World Health Organization

Глава Всемирной организации здравоохранения Адхан Гебрейесус призвал не паниковать в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Интерфакс в понедельник, 3 февраля.

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он.

"Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания)" и принимать эффективные меры.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли быстрый способ лечения от коронавируса. Врачу местной больницы удалось за 48 часов вылечить пожилую женщину от китайского вируса сочетанием двух видов препаратов.

По последним данным, в Китае жертвами коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. За последние сутки скончались 57 человек и было установлено 2829 новых случаев заболевания.

 

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Теги: вирусы, Китай, ВОЗ, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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