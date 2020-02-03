Трамп поздравил с победой в Super Bowl не тот штат

В итоге пользователи Twitter начали ругать Трампа за незнание таких вещей, после чего его твит был удален.

Трамп по ошибке поздравил не тот штат с победой в Супербоуле

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой в Супербоуле (финал чемпионата страны по американскому футболу) не тот штат.

"Поздравляю Канзас-Сити Чифс с отличной игрой и с фантастическим возвращением под колоссальным давлением. Вы представляли штат Канзас и, по сути, США. Наша страна вами гордится", - написал Трамп в твиттере.

Проблема заключалась в том, что Канзас-Сити расположен в штате Миссури, а не в Канзасе. Трамп достаточно быстро удалил твит с ошибкой и написал новый, но пользователи успели сделать скриншоты.

It’s Missouri you stone cold idiot. pic.twitter.com/O1cAAOFsJ6 — Claire McCaskill (@clairecmc) February 3, 2020

Ранее Трамп сделал ошибку в имени своей жены Меланьи, когда поздравлял ее с возвращением в Белый дом после операции.

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