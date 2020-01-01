Польша может занять место Британии в ЕС – министр

Визит президента Франции в Варшаву сразу после Brexit указывает на Польшу как на страну, которая может занять место Британии в ЕС, считает Яцек Чапутович.

Яцек Чапутович считает, что ЕС будет уже не тот

Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе после Brexit. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью PAP, обнародованном в понедельник, 3 февраля.

По его словам, Польша имеет аналогичное видение ЕС с Великобританией, которое основывается на государствах, конкурентоспособности и экономическом либерализме.

"ЕС будет меньше с точки зрения населения, экономического потенциала, военной мощи и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании? Визит Макрона сразу после Brexit символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на страну, которая может занять нынешнее место Великобритании", – сказал Чапутович.

На уточняющий вопрос, укрепятся ли позиции Варшавы в Евросоюзе после Brexit, он ответил: "Я думаю, что роль Польши в ЕС возрастет, хотя это будет уже не тот ЕС".

Напомним, в ночь на 1 февраля Великобритания официально покинула состав ЕС, завершив длившийся три с половиной года переговорный процесс.

Сразу после Brexit вступил в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего, попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

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