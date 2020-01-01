Число жертв коронавируса превысило 400 человек

За сутки в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом.

Количество погибших от коронавируса в Китае растет



Новый короновирус 2019-nCoV унес жизни 414 человек в китайской провинции Хубэй. Число инфицированных выросло на 2345 и достигло 13 522.

"За минувшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, число жертв увеличилось на 64 и достигло 414 человек", - сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Ранее сообщалось о 361 погибшем.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфицированные выявлены более чем в 20 странах.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet