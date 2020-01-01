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Число жертв коронавируса превысило 400 человек

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За сутки в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом.
Количество погибших от коронавируса в Китае растет
Количество погибших от коронавируса в Китае растет


Новый короновирус 2019-nCoV унес жизни 414 человек в китайской провинции Хубэй. Число инфицированных выросло на 2345 и достигло 13 522.

"За минувшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, число жертв увеличилось на 64 и достигло 414 человек", - сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Ранее сообщалось о 361 погибшем.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфицированные выявлены более чем в 20 странах.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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Теги: Китай, заболевание, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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