Число жертв коронавируса превысило 400 человек
Новый короновирус 2019-nCoV унес жизни 414 человек в китайской провинции Хубэй. Число инфицированных выросло на 2345 и достигло 13 522.
"За минувшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, число жертв увеличилось на 64 и достигло 414 человек", - сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения провинции.
Ранее сообщалось о 361 погибшем.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфицированные выявлены более чем в 20 странах.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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