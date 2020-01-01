Китай допустил американских специалистов к изучению коронавируса
Власти Китая разрешили американским специалистам вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения приступить к изучению коронавируса, сообщает The Hill.
Ожидается, что группа экспертов прибудет в Китай уже на этой неделе.
3 февраля ВОЗ в Женеве передала Китаю полный список экспертов, в который вошли американские представители.
Ранее Китай отверг предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом, протестуя против решения Штатов о запрете въезда в страну почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР.
Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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