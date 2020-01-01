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Китай допустил американских специалистов к изучению коронавируса

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Делегация ВОЗ, в состав которой войдут американские эксперты, прибудет в Китай на этой неделе.
Число жертв коронавируса растет с каждый днем
Число жертв коронавируса растет с каждый днем


Власти Китая разрешили американским специалистам вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения приступить к изучению коронавируса, сообщает The Hill.

Ожидается, что группа экспертов прибудет в Китай уже на этой неделе.

3 февраля ВОЗ в Женеве передала Китаю полный список экспертов, в который вошли американские представители.

Ранее Китай отверг предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом, протестуя против решения Штатов о запрете въезда в страну почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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Теги: США, Китай, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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