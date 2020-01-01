Китай допустил американских специалистов к изучению коронавируса

Делегация ВОЗ, в состав которой войдут американские эксперты, прибудет в Китай на этой неделе.

Число жертв коронавируса растет с каждый днем



Власти Китая разрешили американским специалистам вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения приступить к изучению коронавируса, сообщает The Hill.



Ожидается, что группа экспертов прибудет в Китай уже на этой неделе.

3 февраля ВОЗ в Женеве передала Китаю полный список экспертов, в который вошли американские представители.

Ранее Китай отверг предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом, протестуя против решения Штатов о запрете въезда в страну почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet