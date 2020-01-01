Умер бывший президент Кении

В Кении ушел из жизни бывший президент страны, возглавлявший ее 24 года, Дэниэл арап Мои. С сентября он находился в больнице.

Бывший кенийский президент Дэниэл арап Мои скончался на 96 году жизни в больнице, пишет Associated Press.

Экс-лидер Кении был госпитализирован еще в сентябре 2019 года. С тех пор стен медучреждения Мои не покидал.

Бывшему президенту выделили целое больничное крыло. Он находился под круглосуточным медицинским наблюдением.

В 2017 году Дэниэлу арап Мои была сделана операция на колене. Осложнения вызвали последствия ДТП в 2006 году.

Дэниэл арап Мои возглавлял Кению 24 года и пользовался большой народной поддержкой. К власти он пришел в 1987 году. Свою трудовую карьеру Мои начинал учителем, потом работал директором школы. В политику экс-президент пришел в 1955 году.

Напомним, что ранее в возрасте 73 лет скончался экс-президент Крыма Юрий Мешков. Он скончался в реанимации больницы в Подмосковье. Плохо стало Мешкову на отдыхе в Турции.

Также Korrespondent.net писал, что умер бывший президент Франции Жак Ширак. Францию он возглавлял с 1995 по 2007 годы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet