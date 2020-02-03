Стала известна разница в размерах "минималки" в странах ЕС и Украины

Самая высокая минимальная зарплата установлена в странах, расположенных на западе и севере ЕС - более 1500 евро в месяц.

В странах Евросоюза минимальная месячная заработная плата в разных странах колеблется от 300 до 2 000 евро. В частности, ниже 600 евро минималка составляет на востоке ЕС и более 1 500 евро на северо-западе. Соответствующие данные в понедельник, 3 февраля, привел Евростат.

Отмечается, что страны ЕС можно разделить на три основные группы в зависимости от уровня минимальной зарплаты.

В январе 2020 года самая низкая минимальная зарплата в ЕС была в Болгарии (312 евро). В девяти государствах-членах, преимущественно расположенных на востоке ЕС, минимальная зарплата составляла от 400 до 600 евро в месяц: Латвия (430 евро), Румыния (466 евро), Венгрия (487 евро), Хорватия (546 евро), Чехия (575 евро), Словакия (580 евро), Эстония (584 евро), Литва (607 евро) и Польша (611 евро).

В пяти других государствах-членах, расположенных в основном на юге ЕС, минимальная заработная плата варьировалась от 700 до чуть более 1000 евро в месяц: Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро), Словения (941 евро) и Испания (1 050 евро).

В семи государствах-членах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата была выше 1500 евро в месяц: Франция (1 539 евро), Германия (1 584 евро), Бельгия (1 594 евро), Нидерланды (1 636 евро), Ирландия (1 656 евро) и Люксембург (2 142 евро).

Кроме того, Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не имеют установленной минимальной зарплаты.

К слову, минимальная заработная плата в Соединенных Штатах в январе 2020 года составляла 1 119 евро в месяц.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года подняли до 4 723 грн, что на данный момент составляет около 170 евро. При этом Украина попала в топ-15 по росту минимальной зарплаты.

Ранее сообщалось, что "минималка" в Украине обогнала Беларусь и Россию.

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