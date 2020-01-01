У президента Франции не завелся его бронированный автомобиль и служба охраны вынуждена была пересадить Макрона в самый обычный Citroen.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал двухдневный официальный визит в Польшу. Первым пунктом пребывания в стране у Макрона была встреча с президентом Анджеем Дудой. Однако после встречи глав государств автомобиль Макрона не смогли завести, пишет Dziennik.pl.

Бронированный Renault Espace, на котором передвигался лидер Франции, поломался. И после встречи с Дудой Макрон вынужден был пересесть в обычный Citroen C6, который "одолжил" французский посол в Варшаве.

Cмотрите фотогалерею: У Макрона в Варшаве сломался лимузин

Ранее мы писали, что Макрон в Израиле поспорил с полицейским. Французскому лидеру не понравилось, что полицейский пытался вместе с ним войти в базилику Святой Анны.

Также Korrespondent.net писал, что в Париже протестующие пытались прорваться в театр, где находился Макрон с супругой.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet