В Италии нашли мертвым 23-летнего украинца

Тело молодого человека обнаружили в гостиничном номере, неподалеку от аэропорта в Милане.

В итальянской гостинице в понедельник, 3 февраля, нашли мертвым 23-летнего украинца. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиками, сообщает La Stampa.

Отмечается, что тело обнаружили в гостиничном номере в Олегии, в нескольких километрах от аэропорта Милан-Мальпенса.

Следователи изучают обстоятельства и причины смерти молодого человека. Они не исключают версию об убийстве и считают, что погибший умер вследствие передозировки.

Ранее в МИД рассказали о смерти украинца в Испании. Предварительная причина смерти - инфаркт.

Напомним, в Польше за полтора года умерли почти 800 украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet