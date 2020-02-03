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В Италии нашли мертвым 23-летнего украинца

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Тело молодого человека обнаружили в гостиничном номере, неподалеку от аэропорта в Милане.
В Италии умер украинец
В Италии умер украинец
lastampa.it

В итальянской гостинице в понедельник, 3 февраля, нашли мертвым 23-летнего украинца. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиками, сообщает La Stampa.

Отмечается, что тело обнаружили в гостиничном номере в Олегии, в нескольких километрах от аэропорта Милан-Мальпенса.

Следователи изучают обстоятельства и причины смерти молодого человека. Они не исключают версию об убийстве и считают, что погибший умер вследствие передозировки.

Ранее в МИД рассказали о смерти украинца в Испании. Предварительная причина смерти - инфаркт. 

Напомним, в Польше за полтора года умерли почти 800 украинцев.

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Теги: наркотики, Италия, смерть, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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