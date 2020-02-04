ВОЗ не признала коронавирус пандемией
Китайский коронавирус на данный момент не является пандемией, сообщили во вторник, 4 февраля, во Всемирной организации здравоохранения, пишет Интерфакс.
Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. В частности, ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году при распространении гриппа H1N1, который еще называют "свиным гриппом".
"У нас - эпидемия с многочисленными очагами (распространения)", - сказала директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.
Она добавила, что на данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.
В ВОЗ также сообщили, что медицинские маски не смогут защитить от коронавируса. Они помогают ограничить распространение лишь нескольких респираторных заболеваний.
Использование только маски не гарантирует остановки распространения инфекции, это нужно сочетать с другими профилактическими мерами. Люди должны соблюдать гигиену рук, избегать тесного контакта (не менее 1 метра).
Кроме того, ВОЗ утверждает, что использовать маски необходимо лишь в случае, когда начали проявляться респираторные симптомы - кашель или чихание. Также необходимо надевать маску в момент ухаживания за инфицированными коронавирусом.
По последним данным, в мире вирусом 2019-nCoV заразились почти 20,5 тысяч человек. Скончались 426 человек, выздоровели 657. В связи с подозрением на наличие заболевания в больницах Китая наблюдаются более 170 тысяч человек.
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