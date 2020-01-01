Евросоюз отверг "сделку века" Трампа

ЕС не принял предложение Дональда Трампа и отказывается признать суверенитет Израиля над спорными территориями.

Евросоюз решил не принимать предложение США в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию о признании Израилем спорных территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом идет речь в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет ТАСС.

"Мы особенно озабочены заявлениями [США] о возможности аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года", - говорится в заявлении Борреля.

При этом Боррель заверил, что Европа ищет "мирное решение палестино-израильского конфликта".

По словам Жозепа Борреля, Евросоюз выступает за "принцип создания двух государств <...> в границах 1967 года, с возможными изменениями, если они будут признаны обеими сторонами".

Напомним, что 28 января президент США Дональд Трамп объявил о "сделке века" - плане мирного палестино-израильского урегулирования.

Так, в данный план вошел пункт о признании суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ Палестины от вооруженного противостояния.

Также в Вашингтоне предложили столицей Израиля сделать "неделимый" Иерусалим, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициативу главы Белого дома одобрил и поддержал, в отличие от главы Палестины Махмуда Аббаса и представителей ХАМАС.

Напомним, что Палестина разорвала отношения с Израилем и США.

Также мы писали, что арабские страны скептически отнеслись к "сделке века" Трампа.



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