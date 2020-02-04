Лукашенко рассказал, куда делись все директора сахарных заводов
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что директора всех сахарных заводов страны были задержаны Комитетом госбезопасности, сообщает БЕЛТА во вторник, 4 февраля.
По его словам, руководители предприятий создали схему по сбыту сахара в Россию "по бросовым ценам".
"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что спецслужбы долго отслеживали действия, и пообещал, что в скором будущем КГБ подробно сообщит о расследовании дела. Самого же Лукашенко больше всего возмутило то, что часть проданного за бесценок в Россию сахара в итоге поступала на белорусский рынок, но уже по завышенной цене.
Лукашенко также подтвердил, что именно по его личному распоряжению был возвращен обратно уже покинувший воздушное пространство Беларуси самолет, в котором находился один из подозреваемых.
"Даже вот самолет... Нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор", - сказал президент, пообещав, что отношение ко всем виновным в махинациях будет "жесточайшим".
"Там попались и с погонами люди. Сказал, всех под метлу в камеру. Всех", - добавил Лукашенко.
О задержании руководителей всех четырех сахарных заводов Беларуси сообщили местные СМИ в конце января. Всего, по их данным, были задержаны 11 человек.
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