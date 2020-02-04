Лукашенко рассказал, куда делись все директора сахарных заводов

Президент Беларуси лично распорядился развернуть самолет, чтобы задержаать одного из директоров заводов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что директора всех сахарных заводов страны были задержаны Комитетом госбезопасности, сообщает БЕЛТА во вторник, 4 февраля.

По его словам, руководители предприятий создали схему по сбыту сахара в Россию "по бросовым ценам".

"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что спецслужбы долго отслеживали действия, и пообещал, что в скором будущем КГБ подробно сообщит о расследовании дела. Самого же Лукашенко больше всего возмутило то, что часть проданного за бесценок в Россию сахара в итоге поступала на белорусский рынок, но уже по завышенной цене.

Лукашенко также подтвердил, что именно по его личному распоряжению был возвращен обратно уже покинувший воздушное пространство Беларуси самолет, в котором находился один из подозреваемых.



"Даже вот самолет... Нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор", - сказал президент, пообещав, что отношение ко всем виновным в махинациях будет "жесточайшим".



"Там попались и с погонами люди. Сказал, всех под метлу в камеру. Всех", - добавил Лукашенко.

О задержании руководителей всех четырех сахарных заводов Беларуси сообщили местные СМИ в конце января. Всего, по их данным, были задержаны 11 человек.

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