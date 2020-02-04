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США готовят новые санкции против СП-2 - СМИ

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Санкции могут принять уже в ближайшие пару месяцев, они могут затронуть европейских инвесторов, узнали немецкие СМИ.
Строительство газопровода остановилось в конце декабря
Строительство газопровода остановилось в конце декабря

США планируют ввести новые санкции против Северного потока-2, если Россия попробует его достроить. Об этом пишет во вторник, 4 февраля, газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.

"Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник.

Отмечается, что новые санкции могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу.

В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.

Издание отмечает, что в конце 2019 года хватило одного письма сенатора Теда Круз владельцу специальной строительной компании Allseas, чтобы остановить строительство газопровода. В частности, после того, как Allseas пригрозили санкциями, она вышла из проекта.

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого иностранные подрядчики остановили строительные работы. В России заявили, что достроят газопровод своими силами, но это займет больше времени - не менее года, хотя Северный поток-2 построен уже на 93,5%.

 

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Теги: США, Северный поток, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    04.02.2020, 18:21
Оценка:  0
Letohradek
Замечательная новость для скрепоносцев ))
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