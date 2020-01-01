В ВОЗ заявили о высоком риске распространения коронавируса

Организация продолжает тесно работать с китайским правительством, чтобы предотвратить более широкое распространение в мире 2019-nCoV.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во вторник, 4 февраля, что риск распространения в мире коронавируса 2019-nCoV остается высоким. Его слова приводятся в Twitter ВОЗ.

"Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", - отметил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрировано в Китае, а 97% случаев с летальным исходом - в китайской провинции Хубэй.

Глава ВОЗ добавил, что в Китай будет направлена группа международных экспертов, чтобы "работать вместе с китайскими властями в целях лучшего понимания вспышки болезни".

Также на следующей неделе ВОЗ обсудит с участием специалистов источник вируса и разработку вакцины.

По данным организации, всего в мире сейчас зарегистрировано 20 630 случаев заражения коронавирусом, в том числе 20 471 - в Китае.

В КНР за время эпидемии умерли 425 человек , в других государствах зарегистрирован один случай с летальным исходом.

Помимо Китая, 2019-nCoV присутствует в 23 странах, в которых известно в общей сложности о 159 заболевших.

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