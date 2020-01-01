В ЕС разрабатывают план борьбы против рака

Европейский план борьбы против онкологических заболеваний будет представлен до конца этого года.

Еврокомиссия начинает широкую общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака, который будет представлен до конца этого года. Об этом 4 февраля заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина

"У нас нет ответов на все вопросы (о том, как победить рак - ред.), но вместе мы можем понять, на чем следует сосредоточить внимание и как добиться большего эффекта", - подчеркнула фон дер Ляйен, на открытии в Брюсселе конференции по случаю Всемирного дня борьбы против рака.

Первый вопрос, который, по ее мнению следует обсудить, - это профилактика, так как 40% случаев заболевания можно предотвратить.

Второй приоритет - поставить самые современные технологии на службу здравоохранению и союзный бюджет ЕС может сыграть в этом важную роль.

На данный момент в ЕС создается Единое пространство данных о здоровье, позволяющее ученым и врачам не только хранить клинические и исследовательские данные, но и получать доступ к данным других ученых.

Сюда же фон дер Ляйен относит регулярные осмотры и стопроцентный охват населения прививками против некоторых видов рака.

По ее словам, у всех есть одинаковое право на здоровье и не должно иметь значения, где человек родился или живет. Но у женщины с раком шейки матки, которая живет в Румынии, в 16 раз больше вероятность умереть, чем у той, которая живет в Италии.

Напомним, ежегодно в ЕС рак диагностируется у 3,5 миллиона человек. К 2035 году это число может удвоиться, и без дальнейших действий рак может стать основной причиной смерти (сегодня это сердечно-сосудистые заболевания).

В целом экономическое воздействие рака в ЕС, по оценкам, превышает 100 миллиардов евро в год.

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