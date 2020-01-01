США намерены вывести войска из Афганистана - Трамп
Американский лидер заявил, что намерен положить конец самой продолжительной войне Америки.
Президент США Дональд Трамп в ежегодном послании к Конгрессу 4 февраля подтвердил желание вывести войска из Афганистана.
По его словам, власти страны работают над тем, чтобы "положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой".
"В Афганистане решимость и отвага наших военнослужащих позволили нам добиться невероятного прогресса, и мирные переговоры продолжаются. Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из них невинны. Кроме того, в наши обязанности не входит выступать в роли правоохранительных органов других стран. Это лучшие в мире военные, они хотят либо сражаться, чтобы победить, либо не воевать вообще", - добавил американский лидер.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что Пентагон разрабатывает план полного вывода американских военных из Афганистана на случай, если Трамп примет такое решение.
Ранее сообщалось, что по итогам девяти раундов переговоров между США и талибами, стороны согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов. Документ, помимо прочего, предусматривал вывод из страны более пяти тысяч американских военнослужащих.
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