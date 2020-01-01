США намерены вывести войска из Афганистана - Трамп

Американский лидер заявил, что намерен положить конец самой продолжительной войне Америки.

Президент США Дональд Трамп в ежегодном послании к Конгрессу 4 февраля подтвердил желание вывести войска из Афганистана.

По его словам, власти страны работают над тем, чтобы "положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой".

"В Афганистане решимость и отвага наших военнослужащих позволили нам добиться невероятного прогресса, и мирные переговоры продолжаются. Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из них невинны. Кроме того, в наши обязанности не входит выступать в роли правоохранительных органов других стран. Это лучшие в мире военные, они хотят либо сражаться, чтобы победить, либо не воевать вообще", - добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что по итогам девяти раундов переговоров между США и талибами, стороны согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов. Документ, помимо прочего, предусматривал вывод из страны более пяти тысяч американских военнослужащих.

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