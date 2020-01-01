В Турции лавина снесла микроавтобус в пропасть, есть жертвы

Лавина частично накрыла снегоуборочную машину и снесла микроавтобус. Он упал с 40-метрового обрыва.

Пять человек погибли, еще семь получили травмы в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. Об этом сообщает телеканал NTV в среду, 5 февраля.

Инцидент произошел накануне на трассе Ван-Бахчесарай. Лавина частично накрыла снегоуборочную машину, а затем снесла микроавтобус. Он упал с 40-метрового обрыва.

Как рассказал губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез, водитель снегоуборочной техники успел выпрыгнуть из кабины и вызвал спасателей. Им удалось добраться до рухнувшего транспортного средства и извлечь пострадавших и тела погибших.

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На прошлой неделе в результате схода снежной лавины во французской Савойе погибли два человека. Еще один пострадал и один пропал без вести.

Ранее из-за схода лавин в Гималаях погибли не менее 120 человек. Лавины были вызваны сильными снегопадами.

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