Коронавирус: излечиваются вдвое больше, чем умирают

В Китае от коронавируса излечиваются вдвое больше инфицированных, чем умирают. Об этом вв среду, 5 февраля, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет ТАСС .

"За вчерашний день вылеченных и выписанных больных было примерно в четыре раза больше, чем умерших. Общее число вылеченных и выписанных пациентов почти вдвое превышает число умерших от вируса", - заявила она.

"У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения", - добавила дипломат.

Как сообщалось, доля летальных исходов заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%.

По последним данным, в Китае жертвами коронавируса стали 490 человек, более 24 тысяч человек заразились.