В Гонконге закрыли на карантин круизный лайнер из-за коронавируса

На борту теплохода World Dream в порту Гонконга находится более 1800 пассажиров и членов экипажа.

Власти Гонконга не пускают на сушу более 1800 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, опасаясь распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила администрация Гонконга в среду, 5 февраля.

Известно, что около 30 членов команды корабля жалуются на высокую температуру, кашель, боль в горле и другие симптомы.

На борт судна никого не пропускают без специального разрешения. 90% пассажиров World Dream – жители Гонконга. Жителей материкового Китая на борту нет, однако в период с 19 по 24 января на борту корабля находились три человека из континентальной части КНР, у которых был диагностирован коронавирус. Никто из нынешних пассажиров World Dream с ними не контактировал.

Накануне власти Гонконга сообщили о первой смерти от коронавируса на территории города. Они также подтвердили информацию о 18 инфицированных, трое из которых заразились вирусом в Гонконге. На протяжении трех последних дней медицинские работники Гонконга бастуют, требуя закрыть границу с материковым Китаем, откуда началось распространение коронавируса.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 5 февраля сообщила, что власти закроют два круизных терминала, а всех лиц, прибывающих с материкового Китая, будут принудительно помещать под двухнедельный карантин.

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Накануне в Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Уже сегодня стало известно, что вирус нашли у 10 человек. Всех их госпитализировали.

Ранее похожая ситуация с круизным судном произошла в Италии. 30 января в гавани Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус более шести тысяч человек были заблокированы на борту круизного лайнера Costa Smeralda. Вечером того же дня органы власти сообщили, что это подозрение не подтвердилось.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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