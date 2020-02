В Турции лавина накрыла спасателей: 28 жертв

На востоке Турции в провинции Ван лавина сошла на автомобильную горную дорогу, накрыв команду спасателей, направленных на поиски людей, пропавших без вести из-за предыдущей лавины. Погибли 28 человек, сообщает Hurriyet в среду, 5 февраля.

Отмечается, что около 300 сотрудников экстренной службы и силовиков были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, после лавины, которая снесла в пропасть микроавтобус. Тогда погибли пять человек, семеро пострадали, двое пропали без вести. Сегодня около полудня спасателей накрыла вторая лавина.

Погибли 28 человек, еще коло 30 человек были спасены, или сами смогли выбраться из-под снега.

На видео с места происшествия видны минимум три перевернутые машины.

Rescuers save 25 people trapped under an avalanche in Turkey.



An avalanche slammed into a mountain road in eastern Turkey, killing at least 8 rescue workers that were searching for people missing in a previous avalanche, according to the AP. https://t.co/6O9SuoPyG3 pic.twitter.com/9tPYsSFmLt