На закрытом на карантин круизном лайнере двадцать украинцев - СМИ

Люди с хроническими заболевания могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

По меньшей мере двадцать украинцев находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил человек, который находится на судне, пишет Радио Свобода.

По словам собеседника издания, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

Люди с хроническими заболевания могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

В Японии обнаружили коронавирус у десяти человек на круизном лайнере

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