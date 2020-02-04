Facebook заработал на Instagram $20 млрд
Социальная сеть Instagram принесла компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов за год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сообщается, что такую сумму Facebook получил за доход от рекламы в соцсети на протяжении 2019 года. Также отмечается, что это составляет более четверти всей прибыли компании за минувший год.
В издании подчеркивают, что Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в отчетах о доходах.
Издание пишет, что в Facebook от комментариев на данную тему отказались.
Ранее сообщалось, что видеоблогеры рассказали о своих заработках. Также Корреспондент писал о том, что известный писатель и публицист Стивен Кинг удалился из Facebook.
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