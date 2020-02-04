Facebook заработал на Instagram $20 млрд

Такую сумму социальная сеть смогла заработать благодаря рекламе в Instagram.

Социальная сеть Instagram принесла компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов за год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что такую сумму Facebook получил за доход от рекламы в соцсети на протяжении 2019 года. Также отмечается, что это составляет более четверти всей прибыли компании за минувший год.

В издании подчеркивают, что Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в отчетах о доходах.

Издание пишет, что в Facebook от комментариев на данную тему отказались.

Ранее сообщалось, что видеоблогеры рассказали о своих заработках. Также Корреспондент писал о том, что известный писатель и публицист Стивен Кинг удалился из Facebook.

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