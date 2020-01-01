Жертвами схода лавин в Турции стали 38 человек

В результате схода лавин, предварительно, погибли 38 человек, включая сотрудников сил безопасности, еще 53 получили ранения.

Число погибших в результате схода двух лавин на автомобильную горную дорогу на востоке Турции возросло. Об этом сообщает Hurriyet.

По последним данным, не менее 38 человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли, еще 53 получили ранения.

По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Бильмеза, среди погибших по меньшей мере восемь сотрудников жандармерии, три охранника, трое пожарных и девять гражданских лиц.

Интенсивные поисково-спасательные работы продолжаются, и еще 15 машин скорой помощи были направлены в регион в условиях риска новых лавин, добавил он.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

Напомним, около 300 сотрудников экстренной службы и силовиков были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, после лавины, которая снесла в пропасть микроавтобус. Тогда погибли пять человек, семеро пострадали, двое пропали без вести. Сегодня около полудня спасателей накрыла вторая лавина.

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