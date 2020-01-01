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Жертвами коронавируса стали более 560 человек

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Число инфицированных новым коронавирусом достигло 19665 человек. При этом выздоровели 633 человека.
Количество погибших от коронавируса в Китае растет
Количество погибших от коронавируса в Китае растет


На территории Китая число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались, сообщает CCTV.

Из них в китайской провинции Хубэй умерли 549 человек. Число инфицированных в провинции выросло на 2987 и достигло 19665. Выздоровели 633 пациента.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфицированные выявлены более чем в 20 странах.

Китайский коронавирус на данный момент не является пандемией. От него излечиваются вдвое больше инфицированных, чем умирают.

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Теги: Китай, заболевание, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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