Трамп остается угрозой для американской демократии – Пелоси
Лидер демократов сделала такое заявление по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте президента.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему является "угрозой для американской демократии". Такое заявление политик сделала по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома, сообщает РИА Новости.
По ее мнению, Трамп и республиканцы Сената "привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США".
"Президент остается постоянной угрозой американской демократии", - заявила Пелоси.
Она добавила, что Трампа можно считать угрозой, так как он "видит себя выше закона и считает, что «может коррумпировать выборы, если у него возникнет такое желание".
Напомним, 5 февраля Сенат США оправдал Трампа по всем пунктам обвинения на процессе по импичменту. Трамп выложил в Twitter видео, где ему сулят вечное президентство.
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