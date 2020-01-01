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Трамп остается угрозой для американской демократии – Пелоси

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Лидер демократов сделала такое заявление по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте президента.
Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему является "угрозой для американской демократии". Такое заявление политик сделала по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома, сообщает РИА Новости.
 
По ее мнению, Трамп и республиканцы Сената "привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США".
 
"Президент остается постоянной угрозой американской демократии", - заявила Пелоси.
 
Она добавила, что Трампа можно считать угрозой, так как он "видит себя выше закона и считает, что «может коррумпировать выборы, если у него возникнет такое желание".
 

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Теги: Импичмент Президента, США, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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