Коронавирус обнаружили еще у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Всего на судне Diamond Princess находятся порядка 3,7 тысяч человек, в том числе 25 граждан Украины.
Еще десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля дрейфует в водах рядом с японским портом Йокогама, заболели коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Отмечается, что этих инфицированных доставят в больницы префектуры Канагава.
Информация о гражданстве зараженных не уточняется.
Информация о гражданстве зараженных не уточняется.
Всего на судне находятся порядка 3,7 тысяч человек, в том числе 25 граждан Украины.
До этого десять пассажиров этого судна госпитализировали после обнаружения у них коронавируса нового типа.
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