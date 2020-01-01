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Коронавирус обнаружили еще у 10 человек на круизном лайнере в Японии

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Всего на судне Diamond Princess находятся порядка 3,7 тысяч человек, в том числе 25 граждан Украины.
Вспышка коронавируса на лайнере у берегов Японии
Вспышка коронавируса на лайнере у берегов Японии

Еще десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля дрейфует в водах рядом с японским портом Йокогама, заболели коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
 
Отмечается, что этих инфицированных доставят в больницы префектуры Канагава.

Информация о гражданстве зараженных не уточняется.
 
Всего на судне находятся порядка 3,7 тысяч человек, в том числе 25 граждан Украины.
 
До этого десять пассажиров этого судна госпитализировали после обнаружения у них коронавируса нового типа.

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Теги: заболевание, судно, корабль, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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