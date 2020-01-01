Коронавирус обнаружили еще у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Всего на судне Diamond Princess находятся порядка 3,7 тысяч человек, в том числе 25 граждан Украины.

Вспышка коронавируса на лайнере у берегов Японии



Еще десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля дрейфует в водах рядом с японским портом Йокогама, Еще десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля дрейфует в водах рядом с японским портом Йокогама, заболели коронавирусом 2019-nCoV , сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Отмечается, что этих инфицированных доставят в больницы префектуры Канагава.



Информация о гражданстве зараженных не уточняется.

Всего на судне находятся порядка 3,7 тысяч человек, в том числе 25 граждан Украины

До этого десять пассажиров этого судна госпитализировали после обнаружения у них коронавируса нового типа.

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