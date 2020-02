Трамп привел венесуэльского оппозиционера Гуайдо в Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Вашингтоне с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщается на странице Белого дома в Twitter.

Отмечается, что "США продолжат сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы противостоять незаконной диктатуре в Венесуэле и будут дальше поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания".

4 февраля Гуайдо посетил выступление Трампа перед Конгрессом США с ежегодным посланием. В своей речи американский лидер назвал Гуайдо "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы".





President @realDonaldTrump welcomed @jguaido to the White House!



The U.S. will continue to work with our partners in the region to confront the illegitimate dictatorship in Venezuela & stand alongside the Venezuelan people to ensure a democratic, prosperous future. pic.twitter.com/7oNA73Y2s4