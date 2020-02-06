Трамп привел венесуэльского оппозиционера Гуайдо в Белый дом

Накануне Хуан Гуайдо посетил выступление Дональда Трампа перед Конгрессом США с ежегодным посланием.

Дональд Трамп и Хуан Гуайдо в Белом доме twitter.com/WhiteHouse



Президент США Дональд Трамп провел встречу в Вашингтоне с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщается на странице Белого дома в Twitter.

Отмечается, что "США продолжат сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы противостоять незаконной диктатуре в Венесуэле и будут дальше поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания".

4 февраля Гуайдо посетил выступление Трампа перед Конгрессом США с ежегодным посланием. В своей речи американский лидер назвал Гуайдо "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы".





President @realDonaldTrump welcomed @jguaido to the White House!



The U.S. will continue to work with our partners in the region to confront the illegitimate dictatorship in Venezuela & stand alongside the Venezuelan people to ensure a democratic, prosperous future. pic.twitter.com/7oNA73Y2s4 — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2020

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.



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В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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