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Трамп привел венесуэльского оппозиционера Гуайдо в Белый дом

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Накануне Хуан Гуайдо посетил выступление Дональда Трампа перед Конгрессом США с ежегодным посланием.
Дональд Трамп и Хуан Гуайдо в Белом доме
Дональд Трамп и Хуан Гуайдо в Белом доме
twitter.com/WhiteHouse


Президент США Дональд Трамп провел встречу в Вашингтоне с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщается на странице Белого дома в Twitter.

Отмечается, что "США продолжат сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы противостоять незаконной диктатуре в Венесуэле и будут дальше поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания".

4 февраля Гуайдо посетил выступление Трампа перед Конгрессом США с ежегодным посланием. В своей речи американский лидер назвал Гуайдо "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы".

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

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В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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Теги: США, фото, Венесуэла, Дональд Трамп, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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