Лавина в Турции: Число погибших возросло

Количество погибших в результате трагедии достигло 40 человек.

Количество погибших в результате схода лавин в Турции возросло до 40

Спасатели 6 февраля с помощью собак обыскали место схода двух лавин на востоке Турции, разыскивая последнего пропавшего человека. Количество погибших в результате трагедии достигло 40 человек. Об этом сообщает АР.

Кроме погибших, десятки получили травмы. 47 человек остаются госпитализированными 6 февраля. Шестеро находятся в реанимации, но они не в критическом состоянии, сообщило Министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

Напомним, около 300 сотрудников экстренной службы и силовиков были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, после лавины, которая снесла в пропасть микроавтобус. Тогда погибли пять человек, семеро пострадали, двое пропали без вести. Сегодня около полудня спасателей накрыла вторая лавина.

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