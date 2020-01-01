В Сибири зафиксировали температурный рекорд

В ближайшие дни в традиционно "морозных" регионах Сибири днем будет оттепель, утверждают в Гидрометцентре РФ.

В Тюменской области России 5 февраля была зафиксирована температура в плюс 1,5 градуса, что является исключительно высоким уровнем для региона. Установлен новый температурный рекорд в Сибири. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд , сообщает Интерфакс в четверг, 6 февраля.

"Невероятная теплынь в Сибири. Вчера в Тюмени был установлен рекорд: +1,5 градуса. Мы уже свыклись, что в Москве температура выше нуля, но Тюменская область знаменита своими морозами. Предыдущий рекорд был +0,5 градуса", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что в России складывается уникальная ситуация, когда температура в традиционно "морозных" регионах Сибири – Омской, Томской, Новосибирской областях – 8 и 9 февраля будет выше, чем в Краснодарском крае.

"Удивительно, но в этих регионах днем будет оттепель", – сказал ученый.

На минувших выходных в Украине зафиксировали температурный рекорд – до +18 в феврале. На зеленых полянах заметили даже пчел.

Также сообщалось, что в январе метеорологическая зима в Киеве так и не наступила.

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