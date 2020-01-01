Министр финансов Шотландии потерял свой пост из-за того, что переписывался с несовершеннолетним.

Политик признал свою глупость и заявил, что сожалеет ru.qwe.wiki

Шотландский министр финансов Дерек Маккей ушел в отставку из-за публикации в прессе его скандальной переписки с 16-летним парнем, пишет BBC News.

42-летний Маккей должен был представить проект бюджета на 2020-2021 годы. Однако решил, что благоразумнее будет оставить свой пост. Глава правительства Никола Стерджен отставку Маккея приняла.

"Я вел себя глупо и очень сожалею", - заявил экс-министр.

Переписка бывшего государственного деятеля и несовершеннолетнего парня появилась в газете The Scottish Sun. Издание написало, что за полгода Маккей отправил юному адресату около 270 сообщений. Дерек Маккей называл мальчика милым, звал на встречу и просил никому не говорить об их общении.

Отметим, что в 2013 году Маккей заявил, что он гомосексуалист и развелся со своей супругой.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины хочет уволить зама из-за переписки.

Также Korrespondent.net писал, что посол США в ЕС Гордон Сондленд не намерен идти в отставку из-за секс-скандала.

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