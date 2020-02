В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

Полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы.

В Канаде перевозивший нефть поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщает CBC.

Инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

В результате происшествия была проведена эвакуация близлежащей деревни.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.

Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

Представители канадской тихоокеанской железной дороги подтвердили информацию о происшествии.

Накануне в Италии сошел с рельсов скоростной поезд, есть жертвы. Причины аварии пока неизвестны. С рельсов сошли, как минимум, два вагона поезда, а также локомотив.

Напомним, в метрополитене итальянского Неаполя столкнулись три поезда. Тогда пострадали 13 человек. Авария произошла на наземном участке метро между станциями Colli Aminei и Piscinola.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet